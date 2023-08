Venere svanisce dal cielo serale, si trasforma in “stella del mattino”

MeteoWeb

La luminosa “stella della sera” visibile a occidente ogni notte da gennaio è svanita. L’astro, che in realtà è il pianeta Venere, è stato un punto fermo del cielo notturno dopo il tramonto tutto l’anno, ma ieri è scomparso nel bagliore del Sole. Non è avvenuto un transito, come è accaduto l’ultima volta nel 2012, si è trovato a circa 8º a Sud del Sole, ma per settimane ha assunto una forma a mezzaluna. Ieri è stato illuminato solo all’1% dal punto di osservazione della Terra, anche se in termini pratici era impossibile da osservare.

Perché ciò accade? Non succede a Giove, Saturno e Marte, gli altri 3 pianeti che possono essere visti facilmente e frequentemente ad occhio nudo, quindi perché Venere? In realtà, Venere non è l’unico a mostrare fasi “lunari”.

Vicino al Sole

Semplicemente, Venere è un pianeta interno, insieme a Mercurio, impiega 225 giorni per orbitare attorno al Sole mentre Mercurio impiega solo 88 giorni. Entrambi i pianeti si vedono solo dopo il tramonto o prima dell’alba perché sono, dal nostro punto di vista, sempre relativamente vicini al Sole.

Entrambi orbitano attorno alla nostra stella più velocemente della Terra, quindi ci “raggiungono” e sembrano oscillare nel bagliore del Sole. Mentre lo fanno – fenomeno detto “congiunzione inferiore” – passano dall’essere visibili dopo il tramonto a prima dell’alba.

Questo fine settimana Venere passa dall’essere “stella della sera” a “stella del mattino“. Non appena emergerà dal bagliore del Sole, sarà visibile tra un paio di settimane nel cielo orientale prima dell’alba e raggiungerà la sua apparente massima distanza dal Sole alla fine di ottobre. Poi scivolerà lentamente di nuovo nel bagliore della stella mentre si troverà dall’altra parte del Sistema Solare per una “congiunzione superiore” all’inizio di giugno del prossimo anno.

Ciclo di 8 anni

Venere ha un ciclo di 8 anni, visto dalla Terra, in cui orbita attorno al Sole 13 volte e fa 8 apparizioni come “stella della sera” o “stella del mattino“. È solo una questione di prospettiva e linea di vista dalla Terra, la nostra piattaforma mobile nello Spazio. Dopotutto, tutto ciò che Venere sta facendo è orbitare attorno al Sole. Man mano che sembra avvicinarsi alla stella dal nostro punto di vista, cala fino a diventare una mezzaluna, è virtualmente invisibile durante la congiunzione inferiore con il Sole, poi cresce di nuovo al massimo poco prima della sua congiunzione superiore.

Lo stesso vale per Mercurio, ma su una scala temporale molto più rapida. Tuttavia, poiché dal nostro punto di vista non è mai lontano dal Sole, è molto più difficile da osservare, anche se questa settimana è favorevole per avvistarlo a Ovest dopo il tramonto.