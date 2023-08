Forte vento di burrasca in Liguria: raffiche di 94 km/h ad Arenzano Porto

MeteoWeb

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore Liguria: il forte vento di burrasca ha abbattuto rami e alberi un po’ ovunque nel centro-levante. A Rapallo, le intense raffiche hanno abbattuto alcuni alberi così come nello Spezzino. Nella notte si sono registrate punte di 94,7 km/h ad Arenzano Porto e 88,9 km/h a Monte Pennello (Genova). Il mare, alla boa di Capo Mele, è molto mosso e ha una temperatura che sfiora i +26°C.

