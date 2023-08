Potenti raffiche di vento, incendi fuori controllo alle Hawaii | VIDEO

MeteoWeb

Diversi centri abitati delle Hawaii sono stati evacuati a causa di incendi che hanno distrutto anche alcune case: ciò a causa di una stagione siccitosa mista a forti raffiche di vento. Il National Weather Service ha affermato che l’uragano Dora, che è transitato a Sud della catena di isole a una distanza di sicurezza di oltre 800 km, è stato solo in parte responsabile delle raffiche superiori a 97 km/h che hanno abbattuto le linee elettriche. “È accaduto in parte a causa dell’uragano Dora, ma non è una conseguenza diretta,” ha affermato il meteorologo Jeff Powell.

Le Hawaii sono rimaste “incastrate” infatti tra l’alta pressione a Nord e un sistema di bassa pressione associato a Dora, ha spiegato l’esperto, sottolineando la presenza di condizioni meteo asciutte e soleggiate: questa situazione, a cui si è aggiunto il vento forte “ha creato condizioni pericolose, consentendo agli incendi di andare fuori controllo molto rapidamente,” ha concluso Powell.