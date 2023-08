Al via il vertice sull’Amazzonia: l’obiettivo è salvare il polmone verde del mondo

MeteoWeb

Al via oggi il vertice che riunisce tutti i Paesi dell’Amazzonia, nella città brasiliana di Belém, nel Nord del Brasile. L’obiettivo principale è quello di discutere strategie comuni per combattere la deforestazione e promuovere lo sviluppo sostenibile in questa vasta regione, che ospita circa il 10% della biodiversità del pianeta. Il vertice, che proseguirà fino a mercoledì, riunisce i rappresentanti degli 8 Paesi membri dell’Organizzazione del Trattato di Cooperazione Amazzonica (OTCA), creata nel 1995 per proteggere la foresta pluviale.

Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ospita i suoi omologhi di Bolivia, Colombia, Guyana, Perù e Venezuela, mentre Ecuador e Suriname sono rappresentati da ministri.

“Dobbiamo preservare l’Amazzonia, non come un santuario, ma come una fonte di apprendimento per gli scienziati di tutto il mondo, al fine di trovare modi per preservare la foresta e allo stesso tempo creare ricchezza, permettendo a coloro che vivono qui di vivere con dignità,” ha affermato Lula durante una cerimonia ufficiale a Santarem, città amazzonica.