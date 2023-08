Viabilità: disagi da nord a sud tra maltempo ed eruzione Etna nel ponte di Ferragosto

MeteoWeb

Disagi lungo le strade italiane nel lungo ponte di Ferragosto causato non solo per il traffico intenso, ma anche per il maltempo che ha colpito Bardonecchia in Piemonte da un lato, e per l’attività vulcanica dell’Etna che ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Catania. Secondo quanto emerge dall’aggiornamento della viabilità di Anas delle 16 in Piemonte la strada statale 335 ‘Di Bardonecchia’ è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 10,000 al km 11,700 a Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, a seguito dell’esondazione di un corso d’acqua lungo il piano viabile.

Chiusa anche, in Lombardia, la strada statale 394 ‘Del Verbano Orientale’, in entrambe le direzioni, al km 49,000 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, a causa di una frana. Su entrambi gli eventi, le squadre Anas, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali, sono impegnate nella gestione della viabilità e le deviazioni sono segnalate in loco.

In Sicilia, segnalate code per traffico intenso sulla Tangenziale di Catania tra Gravina e Catania in direzione Catania. In Veneto code, sempre per traffico intenso, sulla SS 47 Della Valsugana tra Solagna e Carpanè, in provincia di Vicenza, in direzione della SS 12 Dell’Abetone e Del Brennero.

Inoltre, la A2 Autostrada del Mediterraneo è stata temporaneamente bloccata per meno di mezz’ora in direzione di Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, a causa di una mucca vagante successivamente recuperata grazie all’intervento del personale Anas impegnato nella gestione della viabilità.

Al momento, sul resto della rete il traffico resta intenso, ma scorrevole. In questi giorni Anas ha provveduto alla massima riduzione possibile del numero dei cantieri attivi: ne sono stati sospesi 811 fino al primo fine settimana di settembre