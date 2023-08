Viene punta da un calabrone, muore donna nel Frusinate

MeteoWeb

Dramma a Piedimonte San Germano, paese del sud Frusinate dove una donna e’ morta in pochi istanti, dopo essere stata punta a un braccio da un calabrone. Inutile il tentativo di soccorso prestato dal marito con delle compresse di cortisone che aveva in casa. Quando e’ tornato all’esterno per la donna non c’era piu’ nulla da fare. Il personale medico dell’Ares 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che confermare la morte per shock anafilattico.