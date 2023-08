Vietato l’ingresso a spiaggia per maltempo, tensione a Napoli

MeteoWeb

Momenti di tensione in mattinata alla spiaggia libera delle Monache a Posillipo quando diverse persone, che avevano regolarmente prenotato l’accesso sul sito del Comune di Napoli (sono 450 i posti disponibili ogni giorno, per motivi di sicurezza), si sono viste negare l’ingresso a causa dell’allerta meteo. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, in tanti si sono comunque recati in spiaggia forzando il blocco con conseguenti momenti di tensione. Grazie all’intervento della Capitaneria di Porto, allertata dai Carabinieri, l’accesso è stato autorizzato.

Sul posto si è recato anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, chiamato da diversi cittadini. “Ho trovato la situazione sotto controllo – spiega – grazie all’intervento della Capitaneria e dei carabinieri che hanno gestito in modo impeccabile l’emergenza. La spiaggia delle Monache, alla quale si accede solo su prenotazione per motivi di sicurezza pur essendo libera, necessita di una gestione diretta ed efficiente del Comune in caso di allerta meteo”.