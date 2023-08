Vigili del Fuoco al lavoro per ferragosto, operativi su tutto il territorio nazionale

MeteoWeb

Sono 4.984 i vigili del fuoco in servizio operativo oggi, nel giorno di Ferragosto su tutto il territorio nazionale. La flotta aerea del Corpo nazionale è operativa con 15 canadair, 12 elicotteri pronti a garantire operazioni di soccorso e 7 elicotteri per attività di contrasto agli incendi boschivi. Dal 1 gennaio al 10 agosto 2023, sono stati 589.535 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco in tutta Italia: in media 2.655 al giorno.

Sono 138.146 gli interventi per incendi, di cui 45.776 quelli riferiti a incendi boschivi e di vegetazione con una diminuzione del 52% rispetto all’anno precedente, 185.170 quelli per soccorso ordinario, 46.866 per richieste di intervento connesse a dissesti statici e cedimenti strutturali, 31.921 quelli per incidenti stradali, 26.178 per danni idrici e idrogeologici con un aumento del 57% rispetto all’anno precedente, 1.197 legati all’emergenza da Covid-19 e 160.046 quelli espletati dal Corpo nazionale per altre tipologie di intervento.