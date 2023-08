Virgin Galactic annuncia nuovo volo suborbitale: 3 “astronauti fondatori” verso l’ultima frontiera

MeteoWeb

Il prossimo volo suborbitale di Virgin Galactic sarà tra meno di 2 settimane. La società ha annunciato che l’8 settembre verrà lanciato “Galactic 03“, il 3° volo e l’8ª missione in assoluto. Porterà 3 clienti paganti da e verso lo Spazio suborbitale dallo Spaceport America nel New Mexico. Virgin Galactic non ha ancora diffuso le identità dei passeggeri, ma sappiamo che sono possessori di biglietti da molto tempo. “I tre membri dell’equipaggio di Galactic 03 sono i primi del gruppo di astronauti ‘Fondatori’ di Virgin Galactic: i primi clienti la cui visione lungimirante e l’acquisto anticipato dei biglietti hanno contribuito a trasformare il sogno di voli spaziali commerciali regolari in realtà,” ha spiegato Virgin Galactic in una nota. “L’equipaggio di Galactic 03 ha acquistato i biglietti già nel 2005 e, da allora, è stato parte attiva della vivace comunità dei Future Astronaut della compagnia“.

Secondo la compagnia, i 3 diventeranno il 14°, 15° e 16° astronauta di Virgin Galactic. Voleranno accompagnati in cabina da Colin Bennett, uno degli istruttori dell’azienda. I passeggeri viaggeranno a bordo di VSS Unity, che sarà pilotato dall’italiano Nicola Pecile e da Michael Masucci. Il veicolo decollerà sotto le ali dell’aereo da trasporto della compagnia, VMS Eve, che lo rilascerà a un’altitudine di circa 15mila metri. Unity a questo punto accende il suo motore, dirigendosi verso lo Spazio suborbitale. I passeggeri possono sperimentare alcuni minuti di assenza di gravità e vedere la Terra contro l’oscurità dello Spazio prima di tornare planando verso la pista di atterraggio allo Spaceport America.

Il volo più recente, Galactic 02, è decollato il 10 agosto, trasportando verso l’ultima frontiera un ex olimpionico e una coppia madre-figlia.

Virgin Galactic attualmente vende biglietti per 450mila dollari, ma, dato che i 3 clienti di Galactic 03 sono “astronauti fondatori”, probabilmente non hanno pagato così tanto: il prezzo è aumentato nel corso degli anni.