Il volo inaugurale del razzo Ariane 6 rimandato al 2024

Il volo inaugurale del razzo Ariane 6, previsto per la fine del 2023, è stato rinviato al 2024, a causa di diversi test a terra ancora da effettuare: lo ha reso noto l’Agenzia Spaziale Europea. Una breve accensione del motore Vulcain 2.1, nello stadio principale del razzo, originariamente prevista per il 18 luglio, è stata riprogrammata per il 29 agosto. Un’altra accensione di questo motore, sempre statica, per 500 secondi corrispondenti alla sua durata di utilizzo in volo è prevista per il 26 settembre.

Il 1° settembre è prevista a Lampoldshausen, in Germania, una terza prova di accensione del motore Vinci dello stadio superiore del razzo, un elemento che rappresenta la principale innovazione del futuro lanciatore.

L’Agenzia Spaziale Europea definirà la finestra di lancio per il 2024 dopo il test del 26 settembre.