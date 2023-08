Webb svela i segreti di Earendel, la stella più lontana

MeteoWeb

Gli astronomi stanno osservando da tempo ormai la stella più lontana mai rilevata, grazie ai potenti occhi del James Webb Space Telescope (JWST). Earendel è stata scoperta l’anno scorso dal telescopio spaziale Hubble. Ci sono voluti 12,9 miliardi di anni perché la luce di Earendel raggiungesse la Terra, il che significa che la stella brillava meno di un miliardo di anni dopo che il Big Bang ha dato vita all’universo. Tuttavia, Earendel non si trova a soli 12,9 miliardi di anni luce da noi. Poiché l’universo si è espanso a un ritmo accelerato dal Big Bang, la stella ora si trova a ben 28 miliardi di anni luce dalla Terra.

I segreti di Earendel

Hubble è stato in grado di individuare Earendel grazie a un fenomeno noto come “lente gravitazionale“, in cui la gravità di un enorme oggetto in primo piano agisce come una lente mentre deforma il tessuto stesso dello spazio-tempo, piegando e illuminando la luce proveniente da un corpo più distante mentre quella luce transita. Il team del JWST ha utilizzato questa stessa strategia sfruttando il potere di deformazione di un ammasso gravitazionale chiamato WHL0137-08 che si è allineato con Earendel.

Il telescopio da 10 miliardi di dollari, che vede l’universo in luce infrarossa, ha intravisto Earendel la scorsa estate, subito dopo aver iniziato le sue operazioni scientifiche. Quello scorcio, però, ora è diventato qualcosa di più, poiché i ricercatori ora hanno abbastanza informazioni per iniziare a scoprire le caratteristiche della stella da record. Ad esempio, lo strumento NIRCam (Near-Infrared Camera) di JWST “rivela che è una stella massiccia di tipo B calda più del doppio del nostro Sole e circa un milione di volte più luminosa,” ha spiegato la NASA. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il nostro Sole è una stella di tipo G con una temperatura superficiale di circa 5.500°C.

Earendel – che prende il nome da un personaggio de “Il Silmarillion” di JRR Tolkien, un prequel de “Lo Hobbit” e della trilogia de “Il Signore degli Anelli” – potrebbe non essere sola nel suo vicinato. Sulla base dei colori della stella, “gli astronomi pensano di vedere accenni a una stella compagna più fredda e più rossa,” ha sottolineato la NASA. “Questa luce è stata allungata dall’espansione dell’universo a lunghezze d’onda più lunghe di quelle che gli strumenti di Hubble possono rilevare, e quindi era rilevabile solo con Webb“. L’esistenza di una compagna non sarebbe una sorpresa: la maggior parte delle grandi stelle come Earendel fanno parte di sistemi binari, hanno osservato i funzionari della NASA.

Le osservazioni del JWST stanno anche gettando nuova luce sul Sunrise Arc, la galassia che ospita Earendel. Ad esempio, il telescopio ha identificato una regione di formazione stellare nella galassia che si pensa abbia meno di 5 milioni di anni dal nostro punto di 5 Le immagini hanno anche rivelato un ammasso stellare più consolidato vicino a Earendel che sembra essere gravitazionalmente stabile e forse è persino persistito fino ai giorni nostri, cioè se le sue stelle sono ancora vive.

Altre informazioni sono destinate ad emergere man mano che JWST continua a studiare Earendel e altre stelle antiche.