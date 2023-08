WhatsApp: adesso sono possibili le chiamate di gruppo anche su Mac

MeteoWeb

Mark Zuckerberg in un post su Facebook ha annunciato di estendere anche a Mac la possibilità di effettuare chiamate di gruppo, dando la possibilità con un massimo di 8 persone in videochiamate e un massimo di 32 persone in chiamate vocali. E’ possibile partecipare a una chiamata di gruppo dopo che questa è stata avviata, vedere la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo anche quando l’app è chiusa.

La condivisione dei file è possibile, trascinandoli e rilasciandoli in una chat e visualizzare altri contenuti della cronologia. Quindi adesso su Mac, si può usare questa funzione come quando si usa WhatsApp su qualsiasi dispositivo, mantenendo privati i messaggi personali e le chiamate su più dispositivi grazie alla crittografia end-to-end.