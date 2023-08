World Economic Forum: ecco i prossimi cambiamenti da qui al 2027

MeteoWeb

Sul sito del World Economic Forum si parla degli interventi più importanti che verranno messi in atto da qui al 2027. L’innovazione è fondamentale per il futuro benessere della società e per guidare la crescita economica, entrambi settori prioritari per il World Economic Forum. La comunità è composta da aziende di tutto il mondo che sono coinvolte nella progettazione, nello sviluppo e nella diffusione delle nuove tecnologie che sono pronte ad avere un impatto significativo sul business e sulla società. Ogni anno, il Forum riconosce una nuova coorte di pionieri della tecnologia e li incorpora nelle sue iniziative, attività ed eventi.

Le piattaforme internet in e-commerce, di food delivery, di ride-sharing, di logistica e così via comportano basse barriere per l’ingresso dei prodotti e stanno creando una ricchezza di opportunità di guadagno in paesi in cui non ci sono abbastanza posti di lavoro per popolazioni poco qualificate. I lavoratori possono impegnarsi su differenti piattaforme e massimizzare i loro guadagni.

Il mercato del lavoro e la digitalizzazione

Presto, i mercati del lavoro digitali integreranno i servizi finanziari nei loro prodotti che si renderanno accessibile a molte persone che sono ignorate dalle istituzioni finanziarie tradizionali. Nel tempo, la tecnologia consentirà stabilità finanziaria e disciplina senza la necessità per le persone di acquisire conoscenze pertinenti. I consulenti di intelligenza artificiale e di machine learning diventeranno onnipresenti, utilizzando le call, con una diffusione di questi posti di lavoro, democratizzando la crescita e il benessere finanziario.

Entro il 2025, le tecnologie Web3 avranno rivoluzionato il commercio, nello stesso modo in cui Web2 ha trasformato l’accesso alle informazioni. Internet ha aperto nuovi scenari di informazioni di cui godiamo oggi. Comprensibilmente, il commercio ha impiegato più tempo per fare il salto. Con lo scambio di attività materiali, la necessità di gestire il rischio delle controparti, mediare le controversie e garantire la risoluzione, richiede fiducia. Questa fiducia è detenuta da intermediari di fiducia o venditori di fiducia.

Il settore e-commerce

Di conseguenza, le transazioni dei siti e-commerce sono per lo più isolate all’interno di uno dei tanti sistemi proprietari chiusi. L’avvento della tecnologia Web3 consente l’automazione del regolamento tramite contratti intelligenti e la conversione delle transazioni commerciali nel contesto degli standard universali come NFT. Proprio come le applicazioni “money lego” della finanza decentralizzata che hanno iniziato a disaggregare la finanza tradizionale, un ecosistema di protocolli e di applicazioni “commerce lego” decentralizzati che si evolverà per creare un mercato aperto per le cose, dove tutti possono condividere il valore che creano.

Anche se il cibo nutriente dovrebbe essere disponibile per ricchi e poveri allo stesso modo, troppo spesso c’è un grande divario tra quello che “è” e quello che “dovrebbe essere“. Ma non c’è nulla di inerente al capitalismo o al profitto che richieda la divergenza. La buona notizia è che grazie anche ai nuovi metodi di lavorazione con alternative salutari allo zucchero o al sale, il buon cibo diventerà un’opzione accessibile e onnipresente per tutti i consumatori. Le persone mangeranno più cibo nutriente anche se in alcuni casi non se ne rendono conto – perché il costo e il gusto saranno alla pari con gli alimenti meno sani.

L’alimentazione e l’industria dell’abbigliamento

Nel migliore dei casi, i beni di produzione per gli ingredienti alimentari discutibili (ad esempio, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio) avranno una distribuzione pressocché equa. Infine, in un circolo virtuoso, la riduzione globale dei costi sanitari legati alla dieta avrà un effetto deflazionistico sui prezzi dei prodotti alimentari, e l’alleviamento globale delle sofferenze legate alla salute libererà gli individui da innovazioni ispirate a beneficio dell’umanità e della terra.

L’industria dell’abbigliamento è piena di sprechi eccessivi. Oggi, la maggior parte dei marchi e dei rivenditori sono costretti a produrre in serie beni in tempi di consumo limitato, con conseguente alti tassi di ritorno delle merci, rifiuti dalla sovrapproduzione, e minori margini di profitto a causa di forti sconti di merci indesiderate. E mentre l’abbigliamento e le calzature on-demand sono ritenuti una soluzione, i modelli della produzione tradizionale richiede ancora mesi di lead time e centinaia di miglia di viaggio tra l’ordine e la consegna. Questo è un problema che è stato solo esacerbato dall’instabilità della richiesta globale.

La tecnologia della moda

La produzione avanzata e la tecnologia della moda possono trasformare digitalmente l’industria dell’abbigliamento colmando il divario tra creatori, consumatori e produttori locali. La digitalizzazione avanzata può svolgere un ruolo importante nella produzione di prodotti personalizzati a livello locale, con conseguente riduzione drastica dei tempi di consegna – giorni, non mesi. Questo modello innovativo ha il potenziale non solo di ridurre l’impatto ambientale del settore della moda, ma anche di migliorare la sicurezza della supply chain su scala globale.