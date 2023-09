Oggi 1° settembre inizia l’Autunno meteorologico, l’Equinozio “scocca” il 23

MeteoWeb

Oggi 1° settembre 2023 inizia l’autunno meteorologico e termina quindi l’estate meteorologica. In meteorologia, infatti, le stagioni hanno una diversa ripartizione che non tiene conto né di solstizi né di equinozi. Le stagioni meteorologiche sono ripartite nel modo seguente:

Primavera meteorologica: dal 1° marzo al 31 maggio

Estate meteorologica: dal 1° giugno al 31 agosto

Autunno meteorologico: dal 1° settembre al 30 novembre

Inverno meteorologico: dal 1° dicembre al 28/29 febbraio

Meteo, 5 curiosità meteo sul mese di settembre:

Equinozio d’autunno : a metà settembre si verifica l’equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale, segnando l’inizio ufficiale dell’autunno e l’uguaglianza tra le ore di luce e buio;

: a metà settembre si verifica l’equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale, segnando l’inizio ufficiale dell’autunno e l’uguaglianza tra le ore di luce e buio; Cicloni tropicali : settembre è spesso il mese di picco per gli uragani nell’Atlantico settentrionale, con una maggiore attività di formazione di tempeste tropicali;

: settembre è spesso il mese di picco per gli uragani nell’Atlantico settentrionale, con una maggiore attività di formazione di tempeste tropicali; Variazioni di temperatura : molti luoghi sperimentano una transizione di temperatura in settembre, con giornate ancora calde ma notti più fresche a causa del progressivo accorciamento delle ore di luce;

: molti luoghi sperimentano una transizione di temperatura in settembre, con giornate ancora calde ma notti più fresche a causa del progressivo accorciamento delle ore di luce; Fenomeno della “stagione delle piogge” : in molte regioni, settembre segna la fine della stagione secca e l’inizio della “stagione delle piogge”, con precipitazioni più frequenti e abbondanti;

: in molte regioni, settembre segna la fine della stagione secca e l’inizio della “stagione delle piogge”, con precipitazioni più frequenti e abbondanti; Aurora boreale: nelle regioni polari dell’emisfero settentrionale, settembre può offrire una maggiore possibilità di osservare l’aurora boreale a causa dell’aumento delle attività solari e delle notti più lunghe.

Stagioni astronomiche ed l’equinozio

In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 08:49 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno.

Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale origine, in realtà gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare, fanno sì che negli equinozi la lunghezza del giorno sia maggiore di quella della notte.

L’equinozio è quel momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui la nostra stella maggiore si trova allo zenit dell’equatore. Nell’emisfero boreale vedremo il Sole scendere sull’orizzonte mentre nell’emisfero australe sale sull’orizzonte. Gli equinozi avvengono due volte l’anno, ogni sei mesi, a marzo e a settembre, e sono convenzionalmente assunti come momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra: per l’Italia e per tutto l’emisfero boreale, l’equinozio di settembre segna la fine dell’estate e introduce l’autunno, mentre l’equinozio di marzo chiude la porta all’inverno e fa scattare l’inizio della primavera. Nell’emisfero australe, invece, avviene l’esatto contrario: l’equinozio di settembre annuncia la primavera mentre quello di marzo segna l’inizio dell’autunno.

Nel nostro emisfero il Sole raggiungerà la sua massima ‘discesa’ sull’orizzonte il 21 dicembre, quando cambieremo nuovamente stagione e arriverà l’inverno, nel giorno più corto dell’anno, il solstizio d’inverno.

Significato simbolico, miti e leggende

Sia solstizi che equinozi hanno un importante significato simbolico in molte culture del passato, ancora oggi molti appassionati si incontrano agli equinozi attorno alle rovine di Stonehenge, e continuano ad avere un ruolo fondamentale nel calendario. Le piccole discrepanze tra la durata dell’anno scandita dai calendari e l’effettiva durata dell’anno astronomico hanno fatto si’ che il giorno degli equinozi non sia sempre stata la stessa. Prima dell’introduzione del calendario gregoriano, nel 1582, si era verificato un graduale slittamento e l’equinozio d’autunno cadeva circa 10 giorni dopo la data formale. Per recuperare la discrepanza accumulatasi nel tempo vennero eliminati i giorni in eccesso si stabilì di eliminare 10 giorni dal calendario, ossia che il giorno successivo al 4 ottobre 1582 fosse il 15 ottobre.

Alcuni miti connessi all’evento sono duri da sfatare: ad esempio si ripete spesso che la regione artica, nel corso dell’anno, vive sei mesi di luce e sei mesi di buio. Cosa che che libri, articoli e guide turistiche continuano a riportare, attribuendo al termine “notte”, il significato di “presenza del Sole sotto l’orizzonte”: in realtà quando il Sole scende sotto la linea dell’orizzonte, quel che osserviamo è il crepuscolo. Ogni volta che il bordo più alto del Sole è inferiore a 18 gradi sotto l’orizzonte, si verifica il limite del crepuscolo astronomico, oltre al quale ne esistono altri due tipi: quello civile, che si verifica quando il Sole è sotto di 6°, e quello nautico, ossia quando la nostra stella scende a 12 gradi sotto l’orizzonte. Il momento in cui sono necessari i fari artificiali, coincide con la fine del crepuscolo. Questa fase interessa il Polo Nord sino ad ottobre, per cui siamo ben lontani dal definire questo periodo come “buio totale”.

L’equinozio di settembre per molti anni ha rappresentato anche il primo giorno dell’anno nel calendario repubblicano francese, che venne usato dal 1793 al 1805. Nel Regno Unito il giorno dell’equinozio viene utilizzato per calcolare la ricorrenza del festival del raccolto, celebrato la domenica della luna piena più vicina all’equinozio di settembre. Tuttavia è il paganesimo e l’esoterismo a trovare, ancor oggi, nel giorno dell’equinozio, un punto di riferimento. Dal punto di vista astrologico, questi sono gli ultimi giorni in cui le forze si bilanciano, mentre a seguire l’oscurità vincerà per i successivi sei mesi sulla luce. Nella tradizione iniziatica, questo momento rappresenta un passaggio, un tempo per meditare, durante il quale la separazione tra ciò che è visibile e ciò che invisibile tende a diventare sempre più sottile. Diversi anche i miti, soprattutto celtici, che si legano a questa giornata: l’equinozio autunnale veniva festeggiato con il nome di Mabon, il dio della vegetazione e dei raccolti. Indicato col nome di Maponus nelle iscrizioni romano-britanne, è figlio di Modron lsa, dea madre: rapito tre notti dopo la sua nascita, venne imprigionato per lunghi anni fino al giorno in cui venne liberato da Culhwch, cugino di Re Artù. A causa del soggiorno ad Annwn, Mabon rimase giovane per sempre. Il suo rapimento è quindi l’equivalente celtico del rapimento greco di Persefone. Nell’antica Grecia invece si celebravano i grandi misteri elusini, riti misterici che rievocavano suddetto rapimento di Persefone, figlia della dea Demetra, che regolava i cicli vitali della terra, condotta agli inferi dal dio Ade che ne fece la sua sposa: la leggenda racconta che Demetra, come segno di lutto e fin quando non riebbe sua figlia, impedì il germogliare delle sementi e delle piante e rese sterile la terra.

Il mito si interseca quindi con la realtà e con i ritmi vitali dell’uomo, che nonostante la tecnologia, continuano ad essere intimamente legati con l’ancora, per certi versi, misterioso movimento degli astri.