11 incendi oggi in Sardegna: elicotteri in volo su tre roghi

Undici incendi sono stati segnalati oggi dal Corpo forestale in Sardegna. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di oltre 12 ettari di pascoli e boschi in cenere. Gli incendi principali si sono sviluppati a Paulilatino, nell’Oristanese, a Siligo, in Provincia di Sassari, e a Serramanna, nel Sud Sardegna. Nelle campagne di Paulilatino è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Le fiamme hanno percorso una superficie di alcuni ettari di macchia arborea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.30.

A Siligo sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Bosa. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascoli e sugherete. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.45. A Serramanna sono intervenuti due elicotteri dalle basi di Marganai e Pula. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 7 ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.