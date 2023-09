Il 12 settembre 1992 Mae Carol Jemison diventa la prima donna afro-americana ad andare nello Spazio

MeteoWeb

Il 12 settembre 1992 è una data storica per la conquista dello Spazio. In quella data, Mae Carol Jemison è partita a bordo dello Space Shuttle Endeavour, missione STS-47, diventando così la prima donna afroamericana nello Spazio.

Nata a Decatur, Alabama, nel 1956, Mae Jemison è cresciuta a Chicago e ha mostrato un precoce interesse per le scienze. Dopo aver ottenuto una laurea in ingegneria chimica e una laurea in medicina, ha lavorato come medico. La sua vasta gamma di interessi e capacità l’ha poi portata a unirsi al Peace Corps, dove ha servito come ufficiale medico in Liberia e Sierra Leone.

Nel 1987, Jemison è stata accettata nel programma astronauti della NASA. La sua missione nello Spazio, che ha avuto luogo cinque anni dopo, l’ha vista condurre esperimenti in biologia, scienza dei materiali e tecnologia.

Oltre alla sua carriera nello spazio, Jemison ha promosso la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e le matematiche (STEM) tra i giovani, in particolare le ragazze e le minoranze. La sua storia rappresenta un mix unico di pionierismo, determinazione e aspirazione.