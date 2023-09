Il 23 settembre 1846 veniva avvistato un nuovo pianeta, Nettuno

MeteoWeb

La scoperta di Nettuno è avvenuta il 23 settembre 1846, segnando un importante passo avanti in astronomia. Gli studiosi Urbain Le Verrier in Francia e John Couch Adams in Inghilterra avevano previsto l’esistenza del pianeta basandosi su perturbazioni nell’orbita di Urano. Tuttavia, fu Johann Gottfried Galle, un astronomo tedesco, che osservò per la prima volta Nettuno presso l’Osservatorio di Berlino, seguendo le indicazioni di Le Verrier. La scoperta dimostrò il potere della matematica e della fisica nel prevedere fenomeni celesti e consolidò la teoria della gravitazione universale di Newton.