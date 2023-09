Oggi è il 25° compleanno di Google: da un garage in affitto ha conquistato il mondo

MeteoWeb

Il Doodle di oggi celebra il 25° compleanno di Google. Per destino o fortuna, gli studenti di dottorato Sergey Brin e Larry Page si sono incontrati nel programma di informatica dell’Università di Stanford alla fine degli anni ’90. Hanno subito capito di condividere una visione simile: rendere il World Wide Web un luogo più accessibile. Hanno lavorato instancabilmente per sviluppare un prototipo per un motore di ricerca migliore. Man mano che hanno compiuto progressi significativi nel progetto, hanno spostato l’attività nel primo ufficio di Google: un garage in affitto. Il 27 settembre 1998 nasceva ufficialmente Google Inc.

Molte cose sono cambiate dal 1998, ma la missione è rimasta la stessa: organizzare le informazioni mondiali e renderle universalmente accessibili e utili. Miliardi di persone da tutto il mondo utilizzano Google per cercare, connettersi, lavorare, giocare e molto altro ancora. “Grazie per esserti evoluto con noi negli ultimi 25 anni. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porta il futuro, insieme,” afferma il team di Google illustrando il Doodle di oggi.