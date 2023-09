Il 4 settembre 1998 nasceva la società Google

MeteoWeb

Google festeggia oggi 25 anni: il 4 settembre 1998 nasceva la società e solo un anno prima il motore di ricerca compariva per la prima volta sul web. A registrare il marchio furono due studenti di Stanford: Larry Page e Sergey Brin, i quali ebbero la folgorante intuizione di un motore di ricerca basato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti tra siti web. Col passare del tempo la società ha finito per occuparsi anche di foto, notizie, mappe, mail, shopping, traduzioni, video e programmi fino a diventare il colosso mediatico attuale. È una delle più importanti aziende informatiche statunitensi, nonché una delle più grandi aziende a livello globale. Il quartier generale si trova a Mountain View in California, nel cosiddetto Googleplex.