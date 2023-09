Accadde oggi: 30 anni fa ci lasciava il Colonnello Bernacca

MeteoWeb

Trenta anni fa, il 15 settembre 1993, moriva il Colonnello Bernacca, indimenticabile volto familiare della televisione. Le sue previsioni meteo sono state un appuntamento quotidiano per le famiglie italiane per 3 decenni. Nato il 5 settembre del 1914 a Roma, dopo aver prestato servizio come meteorologo alla Scuola di Applicazione dell’Aeronautica Militare di Firenze ed all’Istituto Idrografico della Marina di Taranto e a Roma, iniziò a collaborare dopo la guerra con testate giornalistiche sul tema del meteo. Divenne famoso tra gli italiani a partire dagli anni ’60, quando la RAI gli affidò una rubrica sulle previsioni del tempo, “Il tempo in Italia”, che poi si chiamerà “Che tempo fa?”. Continuò a presentare le previsioni meteo anche negli anni ’70, quando la sua rubrica – ormai popolarissima – venne spostata pochi minuti prima del Telegiornale delle 20.

I suoi toni eleganti, la grande professionalità, le raffinate doti comunicative, lo resero un vero e proprio mito della meteorologia italiana. Il suo linguaggio rigoroso e tecnico, ma al contempo semplice e chiaro, rese il meteo affascinante per i telespettatori, dimostrando che è possibile fare audience e creare momenti leggeri e di intrattenimento affrontando argomenti scientifici.