Aereo perde quota per il maltempo, paura sul volo Lamezia-Milano

Tanta paura ieri per i passeggeri del volo Ita Airways decollati da Lamezia Terme e diretti a Milano Linate. Dopo la partenza con un ritardo di circa 45 minuti, e dopo circa 20 minuti di volo, sono state avvertite vibrazioni e la sensazione di “cadere nel vuoto”, dovuta, appunto, ad un vuoto d’aria. In quel momento non vi era l’obbligo della cintura e sono stati tanti gli oggetti caduti a terra, in particolare cellulari. Anche diverse persone sono cadute. Caos e panico per pochi secondi, che sicuramente per i passeggeri sono sembrati un’eternità. Alla picchiata improvvisa è poi seguita la manovra che ha riportato nella norma la situazione. Come se non bastasse, il maltempo stava interessando la destinazione, ed anche l’atterraggio ha riservato momenti di fiato sospeso, ma tutto, alla fine, si è risolto con un sospiro di sollievo.