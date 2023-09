Previsioni Meteo, aggiornato ed esteso il Tall Tower Dataset per potenziare la ricerca sul vento

MeteoWeb

S2S4E è un progetto triennale finanziato dal Programma Quadro H2020 dell’Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione. L’obiettivo principale del progetto, guidato dal Barcelona Supercomputing Center (Spagna), è rendere il settore energetico europeo più resiliente alla variabilità climatica e agli eventi ad alto impatto. Sebbene il progetto S2S4E sia terminato, il team di ricerca ha lavorato per aggiornare ed espandere il Tall Tower Dataset, un database globale contenente serie di venti provenienti da torri alte meteorologiche per potenziare la ricerca sul vento sviluppata durante il progetto. Il Tall Tower Dataset ha dimostrato di essere uno strumento affidabile per le valutazioni dell’impatto del vento, la verifica delle previsioni o gli studi sullo strato limite.

A seguito dell’ultimo aggiornamento, il Tall Tower Dataset ora contiene osservazioni meteorologiche di 207 torri alte, con serie temporali che arrivano fino al 2022.

Il progetto ASPECT

Il Barcelona Supercomputing Center, inoltre, sta coordinando il nuovo progetto europeo ASPECT, che continua ad esplorare le frontiere delle previsioni climatiche. Il progetto mira a unire diverse scale temporali per fornire informazioni climatiche continue che andranno dai prossimi mesi a 30 anni (proiezioni stagionali, decennali e climatiche), facilitando l’adattamento climatico.

Il progetto ASPECT è ora alla ricerca di due utenti provenienti da qualsiasi settore socialmente importante, come il settore energetico, che saranno coinvolti nello sviluppo congiunto delle previsioni climatiche durante tutto il progetto. Questi utenti riceveranno informazioni e conoscenze sulle proiezioni stagionali, decennali e climatiche che li aiuteranno ad adattarsi ai rischi climatici.