Allerta caldo in Brasile: codice rosso, previste punte di +41°C

L’Istituto nazionale di meteorologia del Brasile ha emesso un “allarme rosso” per l’ondata di caldo che interessa praticamente tutto il Paese. Oggi in diverse zone la colonnina di mercurio potrebbe superare i +35°C. In totale, 9 Stati sono in allerta: San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Tocantis, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Domenica sono previste punte di +41°C su alcune spiagge della costa di San Paolo.

Il governo di Tocantins, in Amazzonia, ha raccomandato alle scuole di sospendere le attività fisiche all’aperto. Nel capoluogo, Palmas, le temperature potrebbero raggiungere i +40°C.