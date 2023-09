Incendi Sicilia: allerta rossa in 3 province domani

MeteoWeb

Non solo allerta maltempo. Nelle prossime ore, la Sicilia farà i conti con le forti piogge e i venti provocati dal ciclone Daniel, situato sul Mar Ionio, ma la Protezione Civile regionale ha diramato anche l’allerta incendi. In particolare, per la giornata di domani, mercoledì 6 settembre, è stato diramato il livello di allerta rossa (attenzione) per rischio incendi in 3 province: Agrigento, Caltanissetta e Enna. Livello arancione (preallerta) nel resto dell’isola.