Allerta Meteo, anche oggi forte maltempo al Sud: nubifragi in Calabria e Sicilia fino a stasera

Altra giornata di forte maltempo oggi al Sud Italia, con piogge e temporali che tra la notte e la mattinata stanno flagellando Calabria e Sicilia. Nella Calabria jonica sono in corso veri e propri nubifragi: spiccano gli 88mm di pioggia caduti al Parco Astronomico Lilio di Savelli, in Sila, nel crotonese. A Cosenza, invece, sono caduti 40mm di pioggia con una temperatura minima piombata addirittura a +13°C. Niente di grave, invece, a Crotone dove le scuole sono chiuse in modo totalmente ingiustificato.

Forti piogge e temporali hanno colpito anche la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale. All’alba violenti temporali hanno interessato lo Stretto di Messina con vento impetuoso e pioggia torrenziale: 28mm di pioggia a Reggio Calabria, 27mm a Fiumedinisi nel messinese. Ancora forti piogge nel pomeriggio/sera, mentre da domani anche al Sud arriveranno le schiarite.

