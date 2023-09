Allerta meteo arancione a Crotone: chiusi parchi e cimiteri, convocato il COC

MeteoWeb

Il ciclone Daniel, posizionato sul Mar Ionio, porterà forte maltempo in Calabria nelle prossime ore, con piogge e venti intensi. La zona di Crotone, insieme a tutta la fascia ionica settentrionale della regione, è sotto allerta meteo arancione per la giornata di domani, mercoledì 6 settembre. Proprio a seguito dell’allerta arancione, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile), che resterà operativo per 24 ore, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. È stata disposta, a scopo precauzionale, dalla mezzanotte di oggi e per la giornata del 6 settembre la chiusura di parchi e giardini e dei cimiteri cittadini e di Papanice. Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione. Per segnalare eventuali emergenze 0962 – 921700.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: