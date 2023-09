Allerta Meteo, attenzione in Calabria e Sicilia: le previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, mercoledì 6 settembre, e fino lunedì 11 settembre 2023.

Le Previsioni Meteo per domani 6 settembre

Al Nord, nuvolosità a tratti consistente su Alpi, Prealpi e relative aree pedemontane del nord-ovest in diradamento dal pomeriggio e sempre in un contesto asciutto; molto sole e poche nubi sul resto del settore.

Al Centro e Sardegna, condizioni di tempo stabile e soleggiato, con solo qualche locale addensamento nelle ore centrali a ridosso dell’Appennino.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente molto nuvoloso su Sicilia centro-orientale, Calabria e aree limitrofe lucane con piogge e temporali, intensi sull’area ionica calabrese e sul settore orientale dell’isola; molte nubi anche su Cilento e Puglia centromeridionale con possibilità di qualche sporadico piovasco; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione con locali annuvolamenti a evoluzione diurna in prossimità dei rilievi appenninici.

Temperature minime in diminuzione su gran parte del nord, alta Toscana, coste marchigiane, abruzzesi, nonché sulla Sardegna centromeridionale, in rialzo su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Campania meridionale, Calabria, Sicilia, Lazio, Umbria, Toscana meridionale e restanti aree di Marche e Abruzzo, stazionarie sul rimanente territorio; massime in calo su Sicilia sudorientale e Calabria, stazionarie su Valle d’Aosta, pianura piemontese e lombarda, nonché su Emilia, Sardegna settentrionale, Basilicata centro-meridionale, Puglia centrale e meridionale, in aumento sul resto del Paese.

Venti deboli o localmente moderati settentrionali su Liguria, Emilia-Romagna, coste venete e friulane, variabili sul resto del nord; da deboli a moderati settentrionali al Centro e sulla Sardegna; da moderati a forti da nord-est al sud e sulla Sicilia, con raffiche di burrasca su regioni tirreniche e Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi a localmente agitati Stretto di Sicilia e basso Ionio; da mossi a molto mossi basso Tirreno, alto Ionio e Adriatico centro-meridionale, quest’ultimo con moto ondoso in lenta attenuazione; generalmente mossi tutti gli altri bacini, tendenti a divenire poco mossi sotto costa mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale.

Il bollettino da giovedì 7 a lunedì 11 settembre

Giovedì 7, al Nord, banchi di nubi basse su aree centro-occidentali, gran parte del Trentino-Alto Adige e Alpi venete, in temporaneo assorbimento nelle ore centrali per poi ripresentarsi in serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, giornata soleggiata, con al più qualche locale annuvolamento a ridosso delle zone appenniniche nelle ore più calde del giorno con possibili brevi rovesci associati.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso su Calabria e Sicilia centro-orientale con piogge e temporali, localmente abbondanti sulle coste ioniche; nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle restanti aree tirreniche e appenniniche con piogge e isolati temporali. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità con successivo cielo sereno; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature minime in rialzo su regioni tirreniche peninsulari, isole maggiori, Umbria, aree interne di Marche, Abruzzo e Molise, nonché su Basilicata occidentale, Gargano, Appennino emiliano-romagnolo, Lombardia centrosettentrionale e Liguria di levante, stazionarie sul resto del territorio; massime in aumento su isole maggiori, Calabria, Basilicata, Puglia, Toscana, Umbria, alto Lazio, Marche meridionali, Abruzzo, pianura piemontese e lombarda, senza variazioni sul resto del Paese.

Venti moderati nordorientali al Sud e sulla Sicilia, con raffiche fino a burrasca sulle regioni tirreniche; deboli o localmente moderati settentrionali sul resto d’Italia.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi o localmente agitati stretto di Sicilia e Ionio; mossi restanti mari ma con moto ondoso in attenuazione sotto costa su Tirreno centrale e mar Ligure.

Venerdì 8, residue precipitazioni convettive sulla Sicilia e lievi instabilità nelle ore centrali su Sardegna e su gran parte delle zone appenniniche di Lazio, Abruzzo e regioni meridionali; sul resto d’Italia cielo sereno, con al più qualche annuvolamento sulle aree alpine e prealpine.

Sabato 9, ritroveremo ancora un po’ di nubi su Sicilia e Appennino meridionale, ma anche sui rilievi maggiori del nord con possibilità di qualche piovasco associato nelle ore più calde; tempo soleggiato altrove, seppur con innocue velature sulle altre zone del sud e sulla Sardegna.

Domenica 10 e lunedì 11 giornate all’insegna della stabilità con molto sole e qualche annuvolamento che insisterà ancora su Alpi centro-occidentali, rilievi calabresi e siciliani.

