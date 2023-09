Allerta Meteo, due violente perturbazioni in arrivo sull’Italia: forte maltempo e fenomeni estremi

MeteoWeb

Giornata soleggiata oggi sull’Italia, con temperature tipicamente estive al Centro/Sud e persino in Romagna. La colonnina di mercurio ha raggiunto +37°C a Foggia, +36°C a Caltanissetta, +35°C a Reggio Calabria, Siracusa, Cosenza, Cerignola e Barletta, +34°C a Catania, Cagliari, Lecce, Matera, Bitonto e Fasano, +33°C a Bari, Brindisi, Altamura, Spinazzola e Faenza, +32°C a Taranto, Frosinone, Latina, Guidonia, Imola e Senigallia. Clima mite anche nel resto del Nord dopo il maltempo di ieri, ma è soltanto una breve tregua rispetto ai fenomeni estremi che torneranno già domani, mercoledì 20 settembre.

Domani, infatti, forti temporali provenienti dal Mediterraneo occidentale si abbatteranno sul Nord/Ovest nel pomeriggio-sera con fenomeni estremi in Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia:

Al Centro/Sud, invece, nonostante un significativo aumento della nuvolosità, il clima rimarrà molto caldo fino a venerdì (compreso). Al Nord la seconda perturbazione, quella proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale, giungerà nella tarda serata di giovedì, provocando forte maltempo venerdì. I fenomeni estremi si estenderanno al Centro/Sud nel weekend, e persisteranno poi anche per la prima parte della prossima settimana, come evidenzia l’evoluzione sinottica che illustra la traiettoria delle prossime perturbazioni che porteranno – finalmente – l’autunno nel nostro Paese:

Previsioni Meteo, l'evoluzione sinottica dei prossimi 10 giorni: forte maltempo in arrivo sull'Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: