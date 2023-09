Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali di forte intensità anche domani

MeteoWeb

Con l’allerta in vigore anche oggi, la Protezione civile regionale regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un nuovo avviso di criticità, sulla base delle previsioni Arpae. Nelle prime ore di domani, domenica 24 settembre, “il settore orientale della regione e i rilievi centro-orientali potranno essere interessati da temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Si segnala inoltre un rinforzo della ventilazione nord-orientale sul mare e sul settore costiero in associazione al passaggio temporalesco,” si legge nel bollettino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: