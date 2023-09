Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per il Sud Italia: “tornado sulle coste, nubifragi e grandine”

MeteoWeb

Il maltempo continua ad assediare il Sud Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi martedì 26 settembre fino alle 8 di domani, mercoledì 27 settembre. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per tutta l’Irlanda e per alcune parti del Regno Unito principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Un livello 2 è stato previsto per tutta la Grecia principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per tornado. Un livello 1 è stato emesso per tutto il Sud Italia principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Il maltempo proseguirà sulla Grecia e su alcune parti dell’Italia, sottolinea il bollettino. Nell’area contrassegnata dal livello 2 è prevista una continua ripresa di tempeste capaci di precipitazioni molto abbondanti, che potrebbero provocare inondazioni improvvise diffuse. Più a Ovest, verso l’Italia, uno shear più debole comporterà un minor rischio di forti tempeste rispetto all’area di livello 2. Inoltre è prevista la discesa su scala sinottica, che potrebbe contribuire alla diminuzione complessiva della copertura dei temporali durante il giorno rispetto alla Grecia. Ciononostante, al Sud Italia sono comunque previste forti piogge isolate o grandine di grandi dimensioni, evidenzia il bollettino ESTOFEX. Inoltre, uno o due tornado potrebbero verificarsi soprattutto lungo le coste, si legge nell’avviso.

