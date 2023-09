Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme per il Centro/Nord: “alto rischio supercelle, tornado e grandine”

MeteoWeb

Rischio violento maltempo, supercelle, tornado e grandine al Centro/Nord: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi venerdì 22 settembre fino alle 8 di domani, sabato 23 settembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Corsica, Italia, Slovenia occidentale e Croazia occidentale principalmente per forti piogge, tornado, raffiche di vento dannose e grandine di grandi dimensioni; un livello 1 è stato previsto per tutto il Sud/Ovest della Francia principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Per la Sardegna è stato emesso un livello 1 principalmente per forti piogge e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato previsto per Austria orientale, Croazia nordoccidentale, Ungheria occidentale, Slovacchia occidentale e Cechia nordorientale principalmente per forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per tutta la Bulgaria principalmente per forti raffiche di vento.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Una profonda depressione si muove attraverso la metà occidentale dell’Europa. Il bollettino ESTOFEX definisce “scenario previsionale complicato” quello indicato con l’allerta di livello 2. All’inizio del periodo di previsione, i temporali saranno già presenti sopra o in prossimità della Corsica, del Golfo di Genova e delle Alpi meridionali, viene spiegato. Queste tempeste potrebbero già essere violente, ponendo rischi combinati di forti piogge a causa di profili saturi e forti raffiche di vento e/o tornado.

Durante la giornata i temporali si diffonderanno ulteriormente verso Est e Sud. È possibile che numerose supercelle si formino più volte sul Nord Italia. Il rischio grandine aumenterà verso il tardo pomeriggio sull’Italia nordoccidentale, riporta il bollettino. Si prevede che numerose tempeste, tra cui supercelle e sistemi convettivi ben organizzati, si svilupperanno e si sposteranno sull’Italia centrale, sul Mare Adriatico e sulle sue coste nel pomeriggio fino a tarda sera e nelle ore notturne. Il tipo predominante di maltempo può dipendere dalla modalità convettiva con supercelle che producono tornado e grandine di grandi dimensioni mentre i sistemi lineari sono capaci di forti raffiche di vento e forti piogge. Secondo il bollettino, un forte tornado è possibile all’interno dell’area di livello 2, specialmente lungo la costa occidentale dell’Italia e della Croazia. Si prevede che la minaccia meteorologica grave persista durante la notte mentre le tempeste si diffondono verso Sud lungo il fronte freddo, riporta ESTOFEX.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: