Allerta Meteo ESTOFEX: la coda del ciclone Daniel insiste al Sud Italia

Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi sabato 9 settembre fino alle 8 di domani, domenica 10 settembre. In dettaglio, un livello 1 è stato diramato in alcune parti del Portogallo e della Spagna principalmente per grandine e rischio di tornado (basso) sul Portogallo.

La mappa pubblicata, però, oltre che nel settore centrale delle Alpi, evidenzia anche la possibilità di maltempo al Sud Italia: dal punto di vista convettivo, viene spiegato nel bollettino, la caratteristica più interessante è infatti la depressione a Sud/Ovest della Grecia e Sud/Est della Sicilia con un conseguente ciclone di superficie, Daniel. Come noto, la tempesta ha provocato morte e distruzione tra Bulgaria, Turchia e Grecia, per fortuna limitandosi a colpire in modo marginale il Sud Italia, comunque interessato da piogge sparse, forti venti e mareggiate. La coda del ciclone, che da inizio settimana sta colpendo il Mediterraneo centrale, potrebbe quindi essere ancora in grado di provocare fenomeni di instabilità questo weekend, secondo ESTOFEX.

