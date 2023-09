Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme: “forti temporali e grandine al Nord Italia e in Sardegna”

MeteoWeb

Rischio forti piogge e grandine nelle prossime ore in Sardegna e al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi giovedì 14 settembre fino alle 8 di domani, venerdì 15 settembre. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per una fascia che va dal Marocco al Sud-Sud/Est della Spagna fino al Mar delle Baleari principalmente per forti piogge, grandinate e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato previsto per l’Algeria principalmente per forti raffiche di vento. Per la Sardegna è stato diramato un livello 1 principalmente per grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato previsto per Nord Italia, Croazia nordoccidentale, Bosnia, Romania e parti dell’Ucraina principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Il Mediterraneo occidentale rimarrà un’area con condizioni favorevoli per “tempeste convettive forti e ben organizzate“, evidenzia il bollettino. “Sulla Sardegna si prevede lo sviluppo di multi o supercelle ben organizzate“, con rischio “grandine di grandi dimensioni“.

Più a Nord/Est sono previsti temporali lenti e per lo più disorganizzati. I modelli suggeriscono rischio localizzato di forti piogge. Le regioni più esposte sono contrassegnate da aree di livello 1, sottolinea il bollettino.

