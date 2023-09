Allerta Meteo ESTOFEX: “temporali al Centro/Sud Italia anche oggi”

MeteoWeb

Ancora temporali al Centro/Sud Italia in questo primo weekend autunnale: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi domenica 24 settembre fino alle 8 di domani, lunedì 25 settembre. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per tutta l’Irlanda e in alcune parti dell’Inghilterra e della Scozia per forti raffiche di vento e tornado; un livello 2 è stato previsto per la Grecia settentrionale, Macedonia settentrionale, Serbia meridionale, Bulgaria occidentale e Romania occidentale principalmente per grandine molto grande, raffiche di vento dannose, tornado e forti piogge. Per la Bielorussia è stato emesso un livello 1 principalmente per grandinate di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Per quanto riguarda l’area di livello 2, i temporali di superficie inizieranno nel pomeriggio, con la massima copertura tra le 20 e le 2 di notte, spiega il bollettino. Entro le 20 UTC, il wind shear verticale aumenterà sostanzialmente sull’area, creando un ambiente favorevole per intense supercelle. Con i temporali più intensi si prevedono grandinate molto forti e intense raffiche di vento. I temporali continueranno fino a tarda notte e, anche in forma elevata, rappresenteranno comunque il rischio di forti piogge e grandinate di grandi dimensioni.

Come evidenziato dalla mappa, anche l’Italia sarà coinvolta dall’attività temporalesca, con fulminazioni previste in particolare al Centro/Sud.

