Allerta Meteo in Spagna: forti piogge in arrivo, codice rosso anche per l’area di Madrid

Il servizio meteorologico nazionale della Spagna, AEMET, ad emesso un’allerta meteo rossa per alcune zone del Paese, e in particolare la parte occidentale della Comunità di Madrid. A partire da mezzogiorno sono attesi oltre 120 litri di acqua per metro quadrato in 12 ore. Per l’area metropolitana della capitale sono previste piogge solo leggermente inferiori, e l’allerta dell’agenzia è quindi “solo” arancione (pericolo grave). L’Agenzia per la sicurezza e le emergenze per Madrid ha raccomandato ai cittadini estrema cautela dopo la conferma del livello rosso nella Comunità di Madrid

A causa del peggioramento atteso, è stata convocata una riunione di coordinamento presso il Centro Integrato di Sicurezza ed Emergenza di Madrid (CISEM) con i responsabili di tutti i servizi comunali coinvolti.