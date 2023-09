Grecia, dalle fiamme al maltempo: sotto controllo l’incendio nel parco di Dadia, ora è allerta meteo

MeteoWeb

Quasi sotto controllo l’enorme incendio che da oltre 2 settimane sta divampando nel parco nazionale greco di Dadia, nel Nord/Est della Grecia: lo ha annunciato il portavoce del governo, Pavlos Marinakis. “Secondo le ultime informazioni che abbiamo dai vigili del fuoco, il fronte dell’incendio di Dadia è in procinto di essere completamente sotto controllo,” ha evidenziato, aggiungendo che le squadre sono ancora sul posto per monitorare l’area. Le fiamme hanno percorso 81mila ettari, ovvero quasi la metà degli ettari colpiti dagli incendi dall’inizio dell’estate in Grecia, secondo l’Osservatorio europeo Copernicus (EMS).

Ora, però, è il maltempo a preoccupare: “Dopo il prolungato rischio di incendi, il servizio meteorologico sta avvertendo sul forte maltempo che probabilmente colpirà il nostro Paese nei prossimi giorni,” ha avvertito il portavoce del governo. “Le autorità sono in allerta e chiediamo alla popolazione di seguire attentamente le istruzioni fornite“.