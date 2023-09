Allerta Meteo, inizia una violenta ondata di maltempo al Nord. Ancora due giorni di super caldo al Sud

MeteoWeb

Ancora una giornata con l’Italia divisa in due: caldo estivo al Sud, maltempo in intensificazione al Nord. A causa della nuvolosità diffusa su tutto il territorio nazionale, le temperature sono più basse rispetto ai giorni scorsi ma comunque molto elevate per il periodo con +34°C a Siracusa e Caltanissetta, +33°C a Catania, Trapani, Agrigento e Cosenza, +32°C a Catanzaro, Lamezia Terme e Oristano, +31°C a Napoli, Messina, Foggia e Matera, +30°C a Palermo, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Salerno, Avellino, Benevento e Crotone.

Al Nord, invece, si intensifica il maltempo con i primi temporali che stanno colpendo Piemonte, Liguria e Lombardia, Particolarmente affascinante e spettacolare il ciclone visto dalle immagini satellitari con l’occhio della tempesta sull’arcipelago delle isole Baleari e più precisamente a Minorca:

In serata è attesa una violenta intensificazione del maltempo proprio al Nord/Ovest: i fenomeni più estremi colpiranno la Francia sud/orientale, in modo particolare la Costa Azzurra, ma anche in Italia avremo fenomeni particolarmente violenti in Liguria, Piemonte e Lombardia, dove si verificheranno temporali molto intensi con grandinate e forti colpi di vento:

Domani, giovedì 21 settembre, il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle Regioni del Nord dove avremo forti temporali con nubifragi e grandinate su gran parte del territorio e in modo particolare in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ma non mancheranno le precipitazioni anche in Liguria, Toscana e in alcune aree del Centro:

Confermato il violento ciclone in arrivo nel weekend: tra sabato 23 e domenica 24 settembre il maltempo si estenderà in modo molto serio e organizzato anche al Centro/Sud, con violenti temporali accompagnati da nubifragi e grandinate su tutto il territorio. Nei prossimi giorni potremo entrare meglio nei dettagli di un peggioramento che si prospetta molto pericoloso per l’entità dei contrasti termici tra il caldo anomalo di questi giorni – che persisterà fino a venerdì sera – e l’improvviso arrivo del freddo autunnale con un ciclone molto violento.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: