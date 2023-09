Allerta Meteo Liguria: domani temporali su tutta la regione

MeteoWeb

Nel corso della giornata di sabato 16 settembre, una vasta perturbazione interesserà l’Europa ed il Mediterraneo occidentali. Tale configurazione potrebbe portare condizioni di spiccata instabilità anche sulla Liguria, con formazione di strutture temporalesche localmente intense che potrebbero interessare il territorio regionale in maniera disomogenea. Tuttavia, lo scenario è ancora molto incerto e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l’avvicinarsi della perturbazione. Lo riferisce ARPA Liguria, nel comunicare la seguente allerta meteo che sarà in vigore dalle 08.00 alle 16.00 di domani, sabato 16 settembre.

Oggi, venerdì 15 settembre: nelle ore centrali, condizioni d’instabilità nell’interno con possibili temporali di calore più probabili su Alpi Liguri e Appennino di Levante con bassa probabilità di fenomeni forti su A ed E (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti; la protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione).

Domani, sabato 16 settembre: il transito di un impulso perturbato in quota associato a un’avvezione caldo-umida nei medi livelli determina precipitazioni da sparse a diffuse in spostamento da Ponente a Levante con alta probabilità di temporali forti o organizzati, più probabili tra la mattinata e il pomeriggio. Nel pomeriggio rinforzo dei venti da est, nordest lungo la costa di A fino a localmente forti sui capi esposti. Nelle ore centrali mare localmente molto mosso sulla costa di A.

Dopodomani, domenica 17 settembre: Nelle prime ore della notte residua instabilità con possibili rovesci o temporali d’intensità al più moderata.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

