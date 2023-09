Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo, intensificazione in serata

MeteoWeb

Fase instabile nelle prossime ore in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato alle 13:23 una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali e per rischio idrogeologico. Dal pomeriggio di oggi sono “attesi sulla Lombardia rovesci sparsi o isolati temporali collegati al ciclo diurno, più probabili a ridosso dei rilievi. Verso sera l’ingresso di aria fresca da Est a bassa quota produrrà una linea di instabilità convettiva, inizialmente sulla pianura centro-orientale e sull’Appennino, in rapido transito verso Ovest. Intensificazione generale delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, in prosecuzione nella notte. Venti previsti in parziale rinforzo da est sulla pianura orientale e sul Garda, prevalentemente moderati, dal tardo pomeriggio,” si legge nel bollettino.

La linea di instabilità generatasi nella sera di giovedì interesserà fino al mattino di domani “la pianura centro-occidentale ed i rilievi occidentali. La stazionarietà dei fenomeni potrà portare a cumulate significative nelle 12 ore, in particolare sulla fascia pedemontana occidentale e sul Nordovest (Varesotto, basso Lario e alta pianura Occidentale). Dalla tarda mattinata-primo pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, salvo isolati temporali possibili fino a sera, in particolare su su Appennino e Prealpi Centro-Orientali. Venti in parziale rinforzo nella notte su pianura e parte dei rilievi occidentali“.

