Allerta Meteo Lombardia: peggioramento nel pomeriggio, codice arancione per rischio temporali

Vento forte e temporali: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato alle 13:21 una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali, codice giallo per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio vento forte. Nel corso del pomeriggio di oggi “attese sulla Lombardia precipitazioni a carattere convettivo e temporalesco da moderate a forti sui settori alpini, prealpini e pedemontani. Sulla pianura i fenomeni interesseranno la parte centro occidentale della Regione, mentre saranno poco probabili sulla bassa pianura orientale e Appennino. La probabilità di eventi significativi è maggiore sulle aree pedemontane e prealpine centro occidentali, ma non sono esclusi fenomeni localmente intensi anche nelle zone di confine di alta pianura. In serata le piogge insisteranno ancora diffuse e moderate sulla fascia alpina e prealpina, in lieve attenuazione e graduale esaurimento in tarda serata sui settori pedemontani e di alta pianura,” si legge nel bollettino. Si segnala inoltre dal pomeriggio di oggi “l’aumento dell’intensità del vento da Sud sulla fascia di bassa pianura occidentale, Appennino e fascia alpina e prealpina, con raffiche possibili fino a 70 km/h oltre quota 600-1000 metri, in attenuazione nel corso della serata“.

Dalle prime ore di domani, “le precipitazioni andranno incontro ad ulteriore attenuazione; rimarranno limitate da deboli a localmente moderate sparse sulla fascia pedemontana e prealpina, residuali sulla pianura occidentale, quindi cessazione ovunque dei fenomeni a partire dal primo mattino (indicativamente attorno alle 06.00). Nel corso della mattinata saranno possibili residuali isolati rovesci sulle prealpi orientali. Nel corso del pomeriggio sui rilievi orientali e in serata sulla bassa pianura orientale saranno possibili isolati rovesci, non esclusi localmente anche a carattere temporalesco, ma con probabilità molto bassa di eventi di forte intensità“.

