Allerta Meteo Lombardia: persiste forte maltempo, scatta nuovo codice arancione

MeteoWeb

Maltempo diffuso e fenomeni persistenti: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato alle 14 una nuova allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico, codice arancione per rischio temporali, codice giallo per rischio idraulico. Per la giornata di oggi “permarranno condizioni di maltempo diffuso sulla regione, in particolare su Alpi, Prealpi ed Alta Pianura. L’avvezione di aria umida da Sud-Ovest, che precede l’ingresso del fronte freddo, favorirà lo sviluppo di precipitazioni intense e persistenti sui settori alpini e prealpini, dove nelle prossime ore si concentreranno soprattutto su Orobie Bergamasche e Laghi e Prealpi Orientali per effetto orografico. I fenomeni risulteranno a prevalente carattere convettivo e di moderata intensità, con temporali diffusi sui settori prealpini e di pianura centro-orientali e sparsi sul resto della regione. Sui settori alpini i fenomeni potranno risultare persistenti fino alla sera. Dopo una fase di attenuazione sui settori occidentali, tra la sera e la notte in concomitanza dell’avvicinamento del fronte freddo del sistema perturbato, è possibile la nuova formazione di temporali in evoluzione da Ovest verso Est tendenti a interessare i settori di Nord-Ovest,” si spiega nel bollettino.

Per la giornata di domani “il transito del fronte freddo dell’intensa perturbazione atlantica, porterà precipitazioni sparse sulla regione e in particolare nelle prime 12 ore della giornata. I fenomeni tenderanno successivamente a confinarsi sui settori orientali risultando progressivamente più deboli, fino al definitivo esaurimento entro sera. Nelle prime 8-10 ore del giorno sono previsti temporali per lo più di moderata intensità, più probabili e diffusi sui settori prealpini e di alta pianura“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: