Allerta Meteo Lombardia: nuovo peggioramento nel pomeriggio

Possibile formazione di strutture convettive nel corso del pomeriggio: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali, codice giallo per rischio idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico. Per la giornata di oggi “sull’Italia settentrionale prosegue il transito del fronte freddo della struttura depressionaria responsabile della fase di maltempo delle ultime 48 ore. Sulla regione è prevista una fase di residua instabilità sui settori occidentali, che tenderà ad estendersi ad Est della pianura e sulle Prealpi orientali, dove potrà insistere fino alla tarda serata seppur in un contesto di progressivo miglioramento partendo da Nord. In particolare, si attendono temporali per lo più di moderata intensità che solo localmente potranno risultare forti, insistendo fino alla tarda serata soprattutto su Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro Orientale e Bassa Pianura Orientale. La dinamica del peggioramento vedrà una possibile formazione di strutture convettive nel corso del pomeriggio, che dal basso Veneto potranno raggiungere da Nord-Est la pianura bresciana, il mantovano e parte del cremonese, apportando temporali al più moderati con possibili deboli grandinate con chicchi di piccole dimensioni. Il passaggio dei rovesci o temporali risulterà rapido e vedrà un loro allontanamento verso Sud in nottata,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “l’allontanamento verso il Sud del sistema perturbato determinerà una rotazione del flusso in quota da Nord e condizioni di generale stabilità sulla Lombardia. La giornata risulterà stabile e soleggiata con assenza di precipitazioni“.

