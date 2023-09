Allerta Meteo, nuovo allarme Estofex per Grecia e Sud Italia: si intensifica il ciclone nello Jonio

MeteoWeb

Il centro europeo Estofex – European Storm Forecast Experiment – ha appena aggiornato l’allerta meteo pubblicata nelle scorse ore emettendo per la giornata di domani, mercoledì 6 settembre, un allarme di “livello 2” per alcune parti della Grecia per precipitazioni eccezionalmente abbondanti e, in misura minore, per tornado; un allarme di “livello 1” in tutta l’area circostante l’area di livello 2 per gli stessi pericoli e per grandine di grandi dimensioni nel Mar Egeo sudoccidentale e nel Peloponneso; un altro “livello 1” intorno alle montagne del Caucaso per grandinate di grandi dimensioni e forti precipitazioni; infine un ultimo “livello 1” per l’Inghilterra sudoccidentale e la Bretagna occidentale per grandinate di grandi dimensioni e precipitazioni localmente forti.

Nel bollettino meteo di Estofex, si legge che “Per la maggior parte del periodo di previsione, il forte flusso orientale attraverso il Mar Egeo e la Grecia dovrebbe continuare con un ulteriore sviluppo di temporali sulle coste orientali della Tessaglia, dell’Evia e delle Sporadi, portando ad accumuli molto elevati. Le tempeste continueranno a diffondersi nell’entroterra sotto forma di elevata convezione, creando condizioni molto pericolose anche lì. I modelli numerici di previsione meteorologica richiedono altri 150 – 400 mm di pioggia aggiuntiva durante il periodo di previsione prima che la forzante quasi geostrofica per il movimento ascensionale si indebolisca. A causa della forte galleggiabilità vicino alla superficie e dell’esistenza di varie zone di convergenza, nelle zone costiere possono verificarsi numerose trombe marine e tornado. Attraverso il Mar Egeo sud-occidentale, velocità di decadimento più ripide e umidità vengono portate verso nord, mentre dovrebbero essere disponibili circa 15-20 m/s di taglio degli strati profondi. Ciò suggerisce che lì potrebbero essere possibili alcune supercelle con grandine di grandi dimensioni“.

Per quanto riguarda Inghilterra e Bretagna, “Davanti a un’onda sottile nel flusso meridionale attraverso l’estremo Oceano Atlantico settentrionale orientale, potrebbe essere presente una spinta sufficiente per l’inizio di temporali per lo più elevati. Con valori CAPE e shear modesti, la grave minaccia dovrebbe essere limitata, ma sarà presente un basso rischio di inondazioni marginali o segnalazioni isolate di grandine di grandi dimensioni, garantendo un livello 1“.

Infine, per quanto riguarda il Caucaso, si prevede “Instabilità abbondante e moderata sarà presente rispettivamente a sud e a nord della catena principale del Caucaso. Si prevede lo sviluppo di tempeste convettive isolate e diffuse. Data la presenza di 20-25 m/s di bulk shear da 0-6 km, queste tempeste possono includere alcune supercelle con grande grandine. A nord della catena montuosa, il flusso verso l’alto probabilmente aumenterà il rischio di forti piogge“.

