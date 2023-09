Allerta Meteo, a piccoli passi verso l’autunno: sarà una settimana di fenomeni estremi tra caldo e maltempo

MeteoWeb

A piccoli passi verso l’autunno. Così possiamo sintetizzare l’attuale situazione meteorologica dell’Italia, fortemente condizionata da un’anomalia termica positiva che continua a provocare caldo anomalo ma anche dalla contestuale avanzata del maltempo proveniente da Nord. Uno scenario che proseguirà anche nei prossimi giorni: avremo forti piogge e temporali nelle Regioni settentrionali, caldo estivo invece in quelle meridionali.

In termini di maltempo, già domani – lunedì 18 settembre – violentissimi temporali si abbatteranno sulla Francia meridionale, estendendosi anche a Svizzera e Italia nord/occidentale determinando fenomeni estremi sin dalle prime ore del mattino, in estensione su Lombardia e sul resto del Nord nel pomeriggio-sera. Al Sud, invece, farà caldo come in piena estate, con temperature di oltre +30/+32°C su tutte le Regioni.

La settimana proseguirà all’insegna dell’anticiclone al Sud, ma da giovedì sera una nuova grande perturbazione interesserà il Nord dove avremo un venerdì 22 settembre di maltempo estremo. Nel weekend (23-24 settembre) i fenomeni più estremi si estenderanno anche al Centro/Sud, spinti da un profondo ciclone che attraverserà tutta l’Italia generando venti impetuosi, piogge torrenziali, grandinate e trombe d’aria.

