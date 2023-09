Allerta Meteo Piemonte: temporali in arrivo, attenzione su pianure e settore nordoccidentale

MeteoWeb

“Rovesci e temporali dapprima sui settori alpini, più intensi e diffusi nella giornata di domani. Allerta gialla per temporali su pianure, e settore nordoccidentale“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo per la fase di maltempo in arrivo.

“Dal pomeriggio odierno l’avvicinamento di una saccatura atlantica all’arco alpino apporta flussi umidi dai quadranti meridionali e un progressivo ingresso di aria fresca in quota sul nordovest italiano. Tale situazione determina un aumento dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali dapprima sui settori alpini, più intensi e diffusi nella giornata di domani,” sottolinea il bollettino di vigilanza.

“Dal pomeriggio odierno una saccatura atlantica si avvicina all’arco alpino e determina il graduale cedimento dell’alta pressione, apportando infiltrazioni di aria più fresca in quota e flussi umidi dai quadranti meridionali. Tale situazione alimenta rovesci e temporali sparsi già nelle ore pomeridiane a partire dai rilievi alpini, in intensificazione ed estensione anche alle zone di pianura nel corso della notte. Domani l’onda depressionaria transiterà sul Piemonte, alimentando ulteriormente l’instabilità atmosferica. Giovedì e venerdì una nuova ondulazione della pressione in quota manterrà il contesto sinottico ancora lievemente perturbato, ma con una generale attenuazione dei fenomeni,” riporta il consueto bollettino meteo di Arpa regionale.

