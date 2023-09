Allerta Meteo Piemonte: domani forti temporali, codice giallo al confine con la Liguria

MeteoWeb

“Oggi rovesci e temporali a carattere sparso. Domani localmente forti, in particolare nella prima parte della giornata a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali, dal pomeriggio sul basso Piemonte. Allerta gialla per temporali sulle zone di confine con la Liguria per la possibile persistenza dei fenomeni“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

“Instabilità in temporanea attenuazione nel corso del pomeriggio odierno, con fenomeni a carattere sparso ed al più di moderata intensità. Dalle prime ore di domani instabilità in accentuazione, con rovesci e temporali localmente forti, in particolare nella prima parte della giornata a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali, dal pomeriggio sul basso Piemonte. Un miglioramento è atteso dalla serata di domani a partire da ovest. Domenica tempo stabile,” sottolinea il bollettino di vigilanza.

“La temporanea rimonta della pressione in quota favorisce un parziale miglioramento del tempo nel corso del pomeriggio odierno, con instabilità a carattere sparso e associati fenomeni meno intensi rispetto a quelli registrati nelle ultime 24 ore, al più di moderata intensità. Ma già dalle prime ore della giornata di domani i flussi in quota tenderanno nuovamente ad intensificarsi dai quadranti meridionali determinando un’accentuazione dell’instabilità con rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi soprattutto a ridosso delle vallate alpine occidentali e settentrionali e, dal pomeriggio, sul basso Piemonte,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Un miglioramento è atteso a partire dai settori occidentali dalla tarda serata di domani; la giornata di domenica sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare in un contesto prevalentemente asciutto. Un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di lunedì“.

