Allerta Meteo Piemonte: rovesci e temporali, “possibili fenomeni forti al confine con la Liguria”

“Condizioni di moderata instabilità sul Piemonte, con rovesci e temporali sparsi in attenuazione dalla serata; possibili fenomeni localmente forti al confine con la Liguria: allerta gialla sui settori meridionali. Domani tempo stabile“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte.

“Domani tempo stabile e nuovo deciso peggioramento atteso per la giornata di lunedì,” sottolinea il bollettino di vigilanza.

“Correnti sudoccidentali in quota determinano condizioni moderatamente instabili sul Piemonte, con rovesci e temporali sparsi che potranno risultare localmente intensi sul settore meridionale,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Un miglioramento è atteso a partire dai settori occidentali dalla tarda serata, grazie alla temporanea rimonta di un promontorio africano sull’Europa centrale, che garantirà condizioni prevalentemente stabili per la giornata di domani. Lunedì, tuttavia, il veloce transito di una saccatura nordatlantica sull’Italia settentrionale convoglierà sul Piemonte intensi flussi umidi meridionali che, associati a una decisa avvezione di aria fredda, causeranno un nuovo peggioramento del tempo, con rovesci e temporali diffusi sulla regione, particolarmente intensi sui settori nordoccidentale e settentrionale“.

