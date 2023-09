Allerta Meteo Piemonte: rovesci e temporali fino a domani mattina

MeteoWeb

“Permane allerta gialla sul Piemonte settentrionale. Sono attesi rovesci e temporali fino a domani mattina, più probabili ed intensi nel pomeriggio odierno, al confine con la Lombardia. Dalla tarda serata innesco di condizioni di foehn in valle Ossola“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, venerdì 22 settembre, da Arpa Piemonte.

“La discesa di una saccatura dal Mare del Nord apporta flussi umidi ed instabili sudoccidentali sulla regione e un progressivo ingresso di aria fredda in quota. Sono quindi attesi rovesci e temporali fino a domani mattina, più probabili ed intensi nel pomeriggio odierno al confine con la Lombardia. Dalla tarda serata innesco di condizioni di foehn in valle Ossola. Domenica tempo stabile e soleggiato,” sottolinea il bollettino di vigilanza.

“Una vasta area depressionaria, in discesa dal Mare del Nord, convoglia correnti umide meridionali sul Piemonte, che manterranno tempo perturbato fino alla mattina di domani. Sono attesi rovesci e temporali più intensi sull’alto Piemonte e al confine con la Lombardia fino alla serata odierna e fenomeni via via meno intensi e a carattere sparso domani mattina,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Dal pomeriggio di sabato l’allontanamento della perturbazione verso est permetterà una risalita dei valori di pressione ed il ripristino di condizioni soleggiate fino a fine periodo, con un marcato rialzo della quota dello zero termico nella giornata di domenica“.

