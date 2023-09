Allerta Meteo Piemonte: forti temporali, attenzione tra Verbano ed alto Novarese

MeteoWeb

“Tempo perturbato fino alla giornata di domani, a causa di intensi flussi sudoccidentali con associata avvezione di aria fredda in quota dalla serata odierna: sono attesi rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, più intensi sul settore appenninico di confine e sull’alto Piemonte, in particolare tra Verbano ed alto Novarese, dove i fenomeni potranno risultare persistenti. Un generale miglioramento è atteso nella giornata di sabato“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, giovedì 21 settembre settembre, da Arpa Piemonte.

“Una vasta area depressionaria centrata a nord delle isole britanniche convoglia sul Piemonte correnti umide meridionali, che manterranno tempo perturbato fino alla giornata di domani, con rovesci e temporali che risulteranno più intensi sull’alto Piemonte e sul settore sudorientale al confine con la Liguria,” riporta il consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Un graduale miglioramento è atteso nel corso della serata di domani a partire dalle valli alpine occidentali, favorito anche dall’instaurarsi di locali condizioni di foehn, con fenomeni via via meno intensi ma che proseguiranno a carattere sparso ancora fino al primo pomeriggio di sabato, che vedrà schiarite irregolari alternate a rovesci sparsi, in particolare sul basso Piemonte. Nelle ore successive interverrà un miglioramento più deciso, con un generale esaurimento delle precipitazioni ed una giornata di domenica in cui prevarranno cieli sereni ovunque“.

