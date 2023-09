Allerta Meteo Regno Unito e Irlanda: arriva la tempesta Agnes, la prima della stagione

MeteoWeb

Allerta meteo in gran parte del Regno Unito e dell’Irlanda fino alla prima mattinata di domani, giovedì 28 settembre, a causa della tempesta Agnes. Sarà la prima bufera della stagione autunnale e invernale sulle isole britanniche, malgrado le temperature massime tuttora piuttosto elevate – per gli standard locali – di questi giorni. L’allarme, per ora limitato al colore giallo dal Met Office britannico, coinvolge buona parte delle regioni dell’Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell’Ulster, oltre che della Repubblica d’Irlanda, come confermano anche i meteorologi di Dublino.

La tempesta Agnes porterà piogge e forti venti. Le raffiche più violente sono previste sulle coste del mare d’Irlanda, con punte fino a 120km/h. Le condizioni vengono definite pericolose per la navigazione nel tratto nordoccidentale del Regno e fra Gran Bretagna e Irlanda. Le autorità evocano anche il rischio di onde anomale e raccomandano alla gente di evitare di esporsi sulle scogliere. Il clima è destinato a restare invece tendenzialmente secco e più mite attorno a Londra e nelle contee inglesi sudorientali.